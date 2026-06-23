東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値161.57高値161.93安値161.08 162.82ハイブレイク 162.38抵抗2 161.97抵抗1 161.53ピボット 161.12支持1 160.68支持2 160.27ローブレイク ユーロドル 終値1.1429高値1.1478安値1.1419 1.1524ハイブレイク 1.1501抵抗2 1.1465抵抗1 1.1442ピボット 1.1406支持1 1.1383支持2 1.1347ロ&#12