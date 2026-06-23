フリーアナウンサーの望月理恵（54）が23日までに自身のインスタグラムを更新。コーディネートを披露した。「6/16 THE TIMEの衣装です」とつづり、フリルの付いたノースリーブスの白いブラウスにレモンイエローのパンツを合わせたコーディネートを公開した。「ノースリーブスの季節、、、たくましいのがバレてしまう」と茶目っ気たっぷりにつづった。この投稿に「綺麗です」「めちゃくちゃかわいい」「モッチー素敵過ぎる