阪神は甲子園でヤクルトと3連戦を行う。交流戦明けの甲子園初戦は19年から6連勝中（20年は交流戦中止）で、05年からの通算でも14勝5敗1分け。リーグ戦再開初戦の11勝9敗1分け（今季を含む）と比べても相性がいい。ちなみに本日先発の才木は昨季の“初戦”7月1日巨人戦でも先発。5回を5安打無失点で勝利投手になっている。交流戦中の甲子園は3勝6敗と残念な結果に終わり、シーズンでは14勝14敗1分けの勝率5割。吉兆データを味