ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２１日（日本時間２２日）、１次リーグＨ組でスペインがサウジアラビアに快勝して勝ち点を４とした。Ｊ１柏の監督でスペイン出身のリカルド・ロドリゲス氏が試合を解説する。スペイン４−０サウジアラビアスペインは初戦のカボベルデ戦から先発４人を入れ替えた。ヤマルとバエナの両ウィングが大きく開き、両サイドバックも積極的に攻撃参加したことで初戦よりもプレーのテンポが上