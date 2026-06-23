交流戦でMVPに輝いた長谷川（西）は前日22日の楽天戦でも9号2ランの活躍を見せ、キャリア初となるシーズン10号本塁打に王手がかかった。長谷川は20年の育成ドラフト2位で西武に入団。育成ドラフト出身者のシーズン2桁本塁打は甲斐拓也（ソ）が19年に11本、20年に11本、21年に12本、23年に10本、松原聖弥（巨）が21年に12本、リチャード（巨）と山本大斗（ロ）の昨年に11本打ったのがあるだけ。長谷川はあと1本で、史上5人目