藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月16日（火）の同番組では、元サッカー日本代表で3児のパパ・内田篤人の失敗談をきっかけに、藤本が世のパパたちに“愛の喝”を入れた。【映像】藤本美貴＆横澤夏子、夫の“キッチン独自カスタマイズあるある”に「わかる〜！」今回は、6月4日（木）に開催された番組イベントの模様を公開。朝の部には、以前も番組に出演した内田と相武紗季がスペシャ