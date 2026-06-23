かみむら牧場は、2026年6月22日から26日まで、「幸せの5日間」として、毎月恒例の「肉の日」企画と「ワンコインビュッフェ」を実施しています。対象メニューはご飯おかわり無料平日11時から16時に販売している焼肉ランチ「人気の中落ちカルビランチ」「特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ」が、通常価格1280円（税込1408円）のところ"いい肉"にちなんだ1129円（税込1241円）に。さらにこの2品は、ご飯のおかわりが何杯でも無料