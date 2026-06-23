9月4日に全国公開される、人気3Dアニメ『べべフィン』の劇場版『べべフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッツワールド』の本予告と場面写真が公開され、ゲスト声優としてケンドーコバヤシと3時のヒロインのかなでが参加していることが発表された。 参考：YouTubeの人気3Dアニメが初の映画化『べべフィン・ザ・ムービー』9月4日公開 『べべフィン』は、グローバルファミ