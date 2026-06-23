２２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円５７銭前後と前週末と比べて３０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円６５銭前後と同４５銭程度のユーロ安・円高だった。 １７日まで開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を受けて年内の米利上げ観測が高まるなか、米金利の先高観からドル買いが先行。トランプ米大統領が２１日に「イ