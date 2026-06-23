土屋太鳳が主演を務め、佐久間大介（Snow Man）が共演する映画『マッチング TRUE LOVE』の追加キャストとして、根矢涼香、冨手麻妙、塚田僚一、瀧七海、濱正悟、加藤史帆、花瀬琴音、伊島空の出演が決定。真飛聖、後藤剛範の続投も発表された。 参考：佐久間大介は“踊ることで語る俳優”へ『スペシャルズ』で放つ“泥臭くも愛おしい”輝き マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏