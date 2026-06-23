２３日の東京株式市場は強弱観対立のなかも日経平均は７万２０００円台で頑強な値動きが予想される。前日まで直近８連騰を記録し史上最高値更新が続いている。８連騰は２３年９月以来約２年半ぶりということだが、その値幅の大きさも特筆され合計８１００円超に達している。さすがに短期的には過熱感が極まっており、ＡＩ・半導体関連株などへの利益確定売り圧力も想定されるところ。しかし、下値では機関投資家の“持たざるリス