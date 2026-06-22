医療と介護の両方にお金がかかる時期は、家計の負担が重くなりがちです。窓口で支払う自己負担が積み重なり、年間で大きな金額になるケースも珍しくありません。 こうした負担をやわらげる仕組みのひとつが、高額医療・高額介護合算療養費制度です。なお、介護療養費という正式な制度名称は一般的ではなく、介護保険に関する複数の制度を指して使われることがあります。 本記事では高額介護合算療養費制度を取り上げ、対