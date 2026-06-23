ASUS JAPANは6月26日、ゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard」の新色「Lava Red」をAmazon.co.jp、ビックカメラ、ヨドバシカメラで発売する。想定価格は3万8180円。●ソフトウェア不要 本体のトリガーやホイールで簡単な設定が可能新製品は、0.01mm単位でアクチュエーションポイントの調整が可能なROG HFX V2スイッチを採用するコンパクト75％サイズのゲーミングキーボード。高精度かつ正確なキー入