北中米ワールドカップでここまで１勝１分けの日本代表は現地６月25日、決勝トーナメント進出を懸けたグループステージ第３節で、スウェーデンと対戦する。そのスウェーデンは、リバプールのアレクサンデル・イサク、アーセナルのヴィクトル・ヨケレスという世界的FWコンビを擁する。22日の取材で、スウェーデンの印象を問われた前田大然はこう評した。「見ての通り前に強力なツートップがいるんで、そこだけじゃないですけど