【その他の画像・動画等を元記事で観る】 アイナ・ジ・エンドの新曲「Blue Shining Star」が、7月5日より全国フジテレビ系にて放送開始となるTVアニメ『ONE PIECE HEROINES』の主題歌を担当することが決定。併せて、同楽曲が7月1日に配信リリースされることも発表となった。 ■アイナ・ジ・エンドのあらたな境地を切り開くナンバー 『ONE PIECE HEROINES』は『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリー