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― ダウは148ドル高と続伸、米イランの交渉進展で買い優勢、ナスダックは反落 ― ＮＹダウ 51712.71 ( +148.01 ) Ｓ＆Ｐ500 7472.79 ( -27.79 ) ＮＡＳＤＡＱ 26166.60 ( -351.33 ) 米10年債利回り4.511 ( +0.055 ) ＮＹ(WTI)原油 74.82 ( -1.78 ) ＮＹ金 4202.7 ( -43.2 ) ＶＩＸ指数17.28 ( +0.50 ) シカゴ日経225先物 (円建て)73135 ( +275 ) シカゴ日経