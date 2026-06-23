「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」5-1【4コマ漫画】「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」を読む命を救えなかった天才外科医…その原因は未知の難病でも複雑な手術でもなく「定時上がり」!?「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」5-2「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」8-1「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」8-2SNS上に「1000本ノック」として日々4コマ漫画を発表し人気を集める津夏なつな(