2026年5月29日より全国公開された『マテリアリスト 結婚の条件』は、ニューヨークの結婚相談所でマッチメーカーとして働く主人公が、リッチで優しい彼と売れない俳優の元恋人との間で揺れる姿を描いたロマンティック・ラブストーリー。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】「天性の婚活カウンセラー」として絶賛される“マッチメーカー”のルーシー(ダコタ・ジョンソン)映画『マテリアリスト