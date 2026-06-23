中国紙・環球時報の元編集長でジャーナリストの胡錫進（フー・シージン）氏は21日、日本の外国人向けビザ（査証）発行手数料が5倍に引き上げられることについて、自身の見解をSNS・微博（ウェイボー）のアカウントに投稿した。日本政府は19日、外国人向けのビザ発行手数料の値上げを閣議決定した。7月1日の申請分から、1回に限り入国できる「一次ビザ」は3000円から1万5000円に、複数回入国できる「数次ビザ」は6000円から3万円に