米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は22日（日本時間23日）、ホワイトソックスが正捕手カイル・ティール（24）を60日間負傷者リスト（IL）から復帰させたことについて報じた。ティールはこの日のガーディアンズ戦に「4番・捕手」でスタメン出場。ティールはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で右ハムストリングのグレード2の肉離れを負い、離脱していた。当初は4〜6週間の欠場と見られていたが、5月中旬のリハ