ホームランを放ち、笑顔で塁を回るドジャース・大谷＝20日、ロサンゼルス（共同）【ミネアポリス共同】米大リーグ機構は22日、オールスター戦（7月14日・フィラデルフィア）の先発野手を対象にしたファン投票の第2回中間結果を発表し、ドジャースの大谷翔平がナショナル・リーグ指名打者（DH）部門で231万735票を獲得し、両リーグの全部門を通じて1位を維持した。投票は2段階で実施され、25日までの1次投票で各リーグ最多得票