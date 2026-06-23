ドジャースは２２日、父の日に開催された本拠地・オリオールズ戦の試合前に行われた始球式イベントの模様を公開。親子でグラウンドに立つ壮観な光景が広がり、ファンの注目を集めた。米国時間２２日に行われた父の日ゲームは大敗してしまったが、試合前には温かい光景が広がった。選手とその子どもたちがズラリと試合前のフィールドに並び、スミスの長女・シャーロットちゃんらがプレーボールコールを行い、ほっこりとした空気