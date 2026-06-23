「ごはん足りてますか?」――きょう23日に放送される中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00〜)では、埼玉・入間市の“大盛りでおいしい”と評判の食堂が登場する。「チキンカツ＆しょうが焼き定食」○埼玉・入間市の大盛り食堂へ今回は「ごはん足りてますか? 腹ペコ防飯(ぼうはん)パトロールママ」と題し、埼玉県入間市にある昭和生まれのお食事処が登場。同店は、料理