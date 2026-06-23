ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」が２３日に開幕する。ＳＧのポイント上位選手が集う大会とあってハイレベルで激しいＶ争いが繰り広げられる。ボートレースの女神・福留光帆（２２）が、この大激戦のイチオシ選手として指名したのが、菅章哉（３７＝徳島）だ。ファン、地元への愛があふれる菅に激アツエールを贈った。【舟は帆まかせ帆は風まかせ】みなさん、こんにちは。福留光帆です！３大会連続でイ