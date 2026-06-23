「えっ? このシーンって結構、感動的なシーンだよね?」俳優の田中みな実が、過去に共演した吉高由里子の“すごさ”を語った――。吉高由里子○『最愛』で共演した吉高由里子と田中みな実20日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30〜19:00)に出演した田中。2021年のTBS系ドラマ『最愛』で演じたフリーライター・橘しおりについて、「すごい孤独な役だった」と話し、「今振り返れば、“暗かった