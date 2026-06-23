アンチエイジング効果は、食材の「組み合わせ」によってさらに高まります。相乗効果で老化予防に働く食材の組み合わせを3パターンご紹介します。いずれも身近な食材ばかりで、今日から実践できます。今回のテーマは、「老化予防効果が高まる食材の組み合わせ」です。コラーゲン食材×ビタミンC、青魚×抗酸化野菜日本抗加齢医学会専門医の五藤先生によると、手羽先や豚足などの食材と、ブロッコリーやパプリカなどビタミンCを多く