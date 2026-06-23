肩肘負担を減らし、状況判断力を培う「ボール回し」…3チームの術とは？守備力向上において「ボール回し」は重要なメニューだ。漫然とウオーミングアップのように行うのではなく、強豪チームは独自の工夫で練習の質を高めている。現場で抱えがちな以下のような課題をどう解決しているのか、中学軟式・硬式強豪の実践方法を紹介したい。・選手の状況判断力とカバーリング意識をどう育むか。・肩肘の負担を抑えつつ送球のスキルを