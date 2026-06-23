JFA公式Xの投稿が反響サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、20日（日本時間21日）に行われたグループF第2節のチュニジア戦で4-0で勝利。試合後、森保一監督が見せた仕草が話題に。ネット上で大バズりとなっている。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチ。4得点での快勝後、日本代表公式Xが公開したのは、ピッチ上で、森保一監督が両手でハートマークを作りながらはにかむ姿だ。ハートマークの絵文字と共