ゴミ屋敷に住む人々「７年ほど前、大阪府にある45階建てのタワマンを訪れました。依頼者は、40代半ばの男性。過去に不動産会社の営業マンとして働いていて、26歳で年収3000万円を稼ぐエリートでした。彼の部屋は28階にある３ＬＤＫで、一人暮らしには十分すぎる広さでしたが、中に入ると全部屋の天井までビッシリとゴミ袋が積み上がっていました。床には腐った生ものが落ちているのでゴキブリが発生し、ゴミをエサとして認識したハ