民族問題に加え、軍事政権と民主化運動による内戦が続くミャンマー。ここで30年以上もの間、医療活動を行っている医師がいる。新刊『小児外科医 𠮷岡秀人物語 ボクが行かんと誰が行く』（講談社）に登場する、国際医療NGO『ジャパンハート』の創設者で小児外科医の𠮷岡秀人氏（60）だ。𠮷岡氏は、この国で医療を受けられない子どもたちを救い続けている。ミャンマーでは、放置されたために治療が難しくなった