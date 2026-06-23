俳優のアーミー・ハマーは、裕福な父の遺産は「一切」受け取っていない。石油王のアーマンド・ハマー氏を曽祖父に持ち、一家の資産は推定2億万ドル(約320億円)とも言われるアーミーだが、2022年に父のマイケル氏が他界した後も遺産は受け取っていないという。 【写真】「スキャンダルにまみれた」離婚と回顧大富豪息子の元妻 ザ・ハリウッド・リポーターとのインタ