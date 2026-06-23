女優の木村多江(55)が父の日の21日、父親の写真をインスタグラムに投稿した。ファンから「目元が似ている」などの声が届いている。 【写真】49歳の若さで亡くなったお父さん「素敵なお父様」の声 木村は「お父さんがいたから今の私がいる。お父さんが長く生きられなかった分リレーのバトンをもらったから走るよ。ありがとう。#fathersday」と投稿した。木村は以前、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演した