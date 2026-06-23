初先発となったチュニジア戦で勝利に貢献ハーフウェーライン手前から、迷いなく駆け上がった。ペナルティーエリア手前に飛び込み、受けたボールを真ん中から左へ。最終的には中村敬斗のクロスから鎌田大地のゴールが生まれたが、あの迷いのない走りに田中碧という選手の4年間が凝縮されていた。「数的同数なので、自分が上がっていけばプラスワンを作れる。スペースができた時はやっぱり出ることが大事で、（上田）綺世がうまく