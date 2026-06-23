シュート枠内0、パス成功率88％…森保ジャパンが体現した“パーフェクトゲーム”現地6月20日に行われたサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）グループF第2節でチュニジア代表を4-0で粉砕した日本代表。終始試合を支配し、相手に付け入る隙を与えなかったこの一戦について、海外のデータ会社がW杯の歴史において約60年間でわずか2チームしか達成していない衝撃のスタッツを紹介した。500本以上のパスを成功させて相手を完全制圧