◆米女子ゴルフツアーメイヤー・クラシック最終日（２１日、ミシガン州ブライズフィールドＣＣ＝６６１１ヤード、パー７２）首位と５打差の７位で出た山下美夢有（２４）＝花王＝が９バーディー、１ボギーでこの日最少の６４をマークし、通算１７アンダーで並んだロッティ・ウォード（英国）をプレーオフで下し今季初優勝。大逆転でのツアー通算３勝目は、コーチの父・勝臣さんに贈る涙の「父の日Ｖ」だった。シーズン１６試