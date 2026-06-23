元プロ野球選手の佐々木主浩さん（５８）の妻で、元タレントの榎本（現・佐々木）加奈子さん（４５）がほのぼのした夫婦ショットを公開した。２３日までにインスタグラムを更新。「シュヴァルグランに会ってきました」と競馬のＧ１、２０１７年ジャパンカップを制した佐々木さん所有の名馬に会いに北海道・ノーザンホースパークを訪れたことを報告した。「私達にたくさんの夢と感動を与えてくれた特別な存在です」とシュヴァ