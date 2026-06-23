◆米大リーグツインズ―ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）昨季はドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献し、今季からツインズでプレーしているＡ・バンダ投手（３２）が２２日（日本時間２３日）、試合前練習を終えて元同僚らと再会。チャンピオンリングなどを受け取り、ハグや記念撮影で旧交を温めた。昨季はレギュラーシーズンで７１試合に登板。ド軍では２４、２５年の２年間で通算