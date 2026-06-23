アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）のヒロインたちの魅力を描いた新作アニメ『ONE PIECE HEROINES』が、7月5日午後11時15分にフジテレビ系にて放送される。主題歌はアイナ・ジ・エンドの新曲「Blue Shining Star」に決定し、楽曲の音源を使用した予告映像も解禁された。【動画】ナミの顔激変！公開された『ONE PIECE HEROINES』新映像楽曲はアイナ・ジ・エンド自身が、数々のアーティストの楽曲を手がけているRyosuke “Dr.R”