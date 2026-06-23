【ロサンゼルス＝平地一紀】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２１日（日本時間２２日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｈ組のスペイン（世界ランキング２位）はサウジアラビア（同６１位）に快勝した。（世界ランキングは１１日時点）スペイン４―０サウジアラビアスペインが今大会初勝利。ロドリを中心とした滑らかなパスワークで序盤から試合を支配し、前半にヤマルとオヤルサバルのゴールで３点をリード。メンバーを