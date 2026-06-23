俳優・土屋太鳳が主演、Snow Manの佐久間大介と共演する映画『マッチング TRUE LOVE』（秋公開）。前作からの続編にして完全新章となる同作において“狂気のマッチングツアー”に巻き込まれる輪花（土屋太鳳）と吐夢（佐久間大介）を取り囲むキャストがこのほど、一挙に解禁された。【動画】楽園だったはずの島が恐怖の舞台へと変貌していく『マッチング TRUE LOVE』今作は土屋と佐久間が、内田英治監督と再びタッグ。前作映画