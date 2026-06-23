◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表はチュニジア戦後のリカバリー調整から一夜明けた22日（日本時間23日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で全体練習を再開した。25日（同26日）に1次リーグ最終第3戦スウェーデン戦（米ダラス）に臨む。39歳のDF長友佑都（FC東京）は練習後に取材対応し、チームの結束力がより高まっていると明かした。「みんなW杯の雰囲