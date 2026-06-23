マツコ・デラックスが22日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。老後、シニア世代で流行中のeスポーツについて私見を述べた。「昔、淡路恵子さんと共演していた時に、淡路さんがお年を召してからゲームにハマって。『それ、絶対いいわよ』『絶対年取ったらゲームやりなやなさい』って」と切り出した。「子供の時からずっと（ゲームを）やらせちゃうのはいろんなところに影響出ちゃう。