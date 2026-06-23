アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）が、FIFAワールドカップにおける4つの新記録を樹立した。FIFAワールドカップ2026・グループJ第2節が現地時間22日に行われ、アルゼンチン代表はオーストリア代表と対戦した。試合は序盤の9分、ボックス内でFWラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）が倒され、PKを獲得したものの、メッシのシュートは枠を外れる。アルゼンチン代表として不穏な雰囲気