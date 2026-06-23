元女子サッカー日本代表「なでしこジャパン」の澤穂希さんが２３日までに自身のイングタグラムを更新。夫・辻上裕章さんと娘の２ショットを披露した。「Ｈａｐｐｙｆａｔｈｅｒ’ｓｄａｙ世の中のお父さん、いつも本当にお疲れさまです。これからも健康第一で、笑顔あふれる毎日を過ごしてください」とつづった澤さん。「娘が父の日に、折り紙で作った作品をプレゼントしました。ネクタイ大きめですがシャツとビール