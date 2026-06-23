タレントの安めぐみ（44）が22日、自身のインスタグラムを更新。21日の父の日を家族で祝ったことを明かした。「昨日は父の日でしたね」とつづり、大きな花束を抱えた自身と娘2人の写真を公開。「今年もみんなでお花を渡しました」と明かした。「#父の日 #皆さんいつもお疲れ様です #父にも渡しました」などとハッシュタグを添え、「今日もお疲れ様でした」と結んだ。この投稿に「素敵です」「いつも綺麗でかわいくてパパさ