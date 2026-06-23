【FIFAワールドカップ2026】アルゼンチン代表 2ー0 オーストリア代表（日本時間6月23日／ダラス・スタジアム）【映像】衝撃！メッシ、“圧巻のダイレクト弾”炸裂の瞬間アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシが、偉大な新記録を樹立した。ワールドカップ歴代最多となる17得点目をマーク。ダイレクトで撃ち抜いた衝撃のゴールに、ファンたちが歓喜した。アルゼンチンは日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026・グループJ第2節でオ