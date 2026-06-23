「実家暮らしだとかなり貯金できるものか？」と疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。友人とお金の話をする機会はほとんどないでしょうが、他人の貯蓄額は気になるものです。 そこで本記事では、本事例を基に「実家暮らしは一人暮らしより貯金しやすいのか？」「単身世帯における金融資産保有額（金融資産保有世帯）の平均・中央値はいくらか？」について解説します。 実家暮らしは一人暮らしより貯金