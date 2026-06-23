退職金を受け取るとき、「一括で受け取るか」「分割で受け取るか」で迷う人は少なくありません。どちらを選ぶかによって、資金管理のしやすさだけでなく、税金の計算方法も変わります。 特に退職金が1000万円ある場合、勤続年数やほかの年金収入によって、手取り額に差が出ることがあります。そこで本記事では、一括受け取りと分割受け取りの税負担の違いを見ていきます。 退職金1000万円は一括で受け取ると税金が