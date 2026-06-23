20世紀フォックス製作『X-MEN』シリーズでジーン・グレイ／フェニックスを演じたファムケ・ヤンセンが、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に出演しないことについて、「マーベルは間違いを犯したと思う」と胸の内を率直に語っている。 ヤンセンが演じたジーン・グレイは、『X-MEN』（2000）『X-MEN 2』（2003）でテレキネシスやテレパシーを操るミュータントとして登場。『X-