『スター・ウォーズ』の生みの親ジョージ・ルーカスは、シリーズの前日譚3部作（プリクエル）が旧3部作世代の大人ファンから反発を受けることを、ある程度予見していたようだ。パルパティーン役イアン・マクダーミドが明かしている。 1999年の『スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス』から始まった前日譚3部作は、若きアナキン・スカイウォーカ